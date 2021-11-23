***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 09:50
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 22.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979066
BIST
10:241.773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 17,81
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.773
En Düşük
1.757
10:2411,9150
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 0,5088
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:2413,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 4,81%
|| 0,6162
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:24681,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 19,14
|Açılış
|: 681,91
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
682,25
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:22
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|2.985.449
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.051.863
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.393.821
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,56
|142.478.818
|% -8,04
|
|ADESE
|1,02
|42.204.861
|% -4,67
|
|AVOD
|5,29
|4.169.112
|% -4,51
|
|GMTAS
|2,13
|822.348
|% -4,48
|
|GESAN
|26,90
|22.670.182
|% -3,79
|
|KRDMD
|8,50
|305.235.300
|% 2,16
|
|SISE
|11,37
|287.309.476
|% 1,43
|
|EREGL
|22,22
|191.207.610
|% 3,06
|
|TSPOR
|9,30
|187.571.169
|% 1,75
|
|GARAN
|11,97
|179.218.637
|% 0,25
|
|ADESE
|1,02
|42.204.861
|% -4,67
|
|KRDMD
|8,50
|305.235.300
|% 2,16
|
|ODAS
|1,63
|50.894.644
|% -0,61
|
|DOHOL
|3,15
|93.078.861
|% 1,61
|
|SISE
|11,37
|287.309.476
|% 1,43
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8818
|11,9146
|% 4,46
|
|Euro
|13,3828
|13,4376
|% 4,80
|
|Sterlin
|15,6181
|15,6964
|% 2,55
|
|Frank
|12,5081
|12,5835
|% 2,71
|
|Riyal
|3,1108
|3,1264
|% 2,62
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|3,60
|
|Altın Gr.
|680
|680
|17,39
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,04
|9,05
|0,18
|
|B. Petrol
|78,89
|78,89
|-0,81
|