***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 11:58
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 23.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979413
BIST
12:141.824
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 39,57
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
12:1412,5400
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,2673
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
12:1414,0916
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -0,3457
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
12:14725,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -12,68
|Açılış
|: 725,87
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
710,59
BIST En Aktif Hisseler12:14
|PRKAB
|65,45
|22.397.579
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.730.406
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|55.808.570
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.258.795
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.997.181
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|40.664.902
|% -9,97
|
|TETMT
|231,00
|12.327.977
|% -8,84
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|IDEAS
|40,30
|10.496.823
|% -4,95
|
|GESAN
|23,94
|32.660.213
|% -4,92
|
|GARAN
|11,82
|1.983.816.055
|% 2,16
|
|YKBNK
|3,53
|1.224.393.100
|% 2,62
|
|PETKM
|8,08
|1.187.438.420
|% 1,89
|
|KRDMD
|9,04
|1.148.919.856
|% 3,79
|
|AKBNK
|6,98
|1.030.713.231
|% 1,16
|
|YKBNK
|3,53
|1.224.393.100
|% 2,62
|
|EKGYO
|2,24
|380.762.701
|% 3,23
|
|GARAN
|11,82
|1.983.816.055
|% 2,16
|
|AKBNK
|6,98
|1.030.713.231
|% 1,16
|
|PETKM
|8,08
|1.187.438.420
|% 1,89
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5169
|12,5400
|% -2,09
|
|Euro
|14,0607
|14,0916
|% -2,39
|
|Sterlin
|16,7708
|16,8549
|% -1,98
|
|Frank
|13,4108
|13,4915
|% -2,02
|
|Riyal
|3,3450
|3,3618
|% -1,86
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|2,08
|
|Altın Gr.
|725
|725
|-13,68
|
|Cumhuriyet
|4.799
|4.872
|43,00
|
|Tam
|4.760
|4.896
|30,29
|
|Yarım
|2.301
|2.369
|14,65
|
|Çeyrek
|1.154
|1.184
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|-0,20
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|0,23
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 26 artarak (% 2.12 ) 1, 986
-
12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, GARAN
-
12:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, PETKM
-
12:25XU100
Endeks 1, 825 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 19, 223.00 milyon TL de
-
12:25ENKAI
Yüzde 7.71 oranında artışla 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 670, 104 adet işlem