***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 11:10
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 25.11.2021
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979738
BIST
11:151.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -23,06
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:1511,9988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:1513,5293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0619
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:15699,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 9,10
|Açılış
|: 699,40
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:13
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|109.560.114
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.444.600
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|13.426.853
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,18
|36.409.926
|% -7,30
|
|SAFKR
|7,47
|13.759.754
|% -6,04
|
|PGSUS
|92,00
|148.554.112
|% -6,03
|
|SAYAS
|25,04
|36.272.501
|% -6,01
|
|THYAO
|17,77
|693.121.707
|% -5,38
|
|GARAN
|11,61
|396.931.026
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,78
|354.227.946
|% -1,13
|
|SISE
|11,94
|325.485.852
|% 0,17
|
|ASELS
|21,10
|287.338.569
|% -0,85
|
|YKBNK
|3,26
|234.085.211
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,17
|136.715.488
|% -1,81
|
|HALKB
|5,28
|265.159.576
|% 0,57
|
|MOBTL
|1,68
|81.149.624
|% 0,60
|
|ODAS
|1,59
|68.407.803
|% -1,85
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9948
|12,0252
|% 0,21
|
|Euro
|13,5224
|13,5633
|% 0,71
|
|Sterlin
|15,9726
|16,0527
|% 0,21
|
|Frank
|12,9253
|13,0032
|% 1,22
|
|Riyal
|3,2040
|3,2200
|% 0,47
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,26
|
|Altın Gr.
|700
|700
|10,08
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,07
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|-3,89
|