***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 10:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.01.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992926
BIST
12:452.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 22,12
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:4513,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0431
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
12:4515,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0548
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7545
En Düşük
15,5761
12:45808,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,43
|Açılış
|: 808,29
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:45
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.107.260
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.366.781
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,20
|19.063.608
|% 9,44
|
|CELHA
|8,38
|9.918.027
|% -5,31
|
|GEDZA
|20,14
|23.095.973
|% -4,55
|
|AKMGY
|44,00
|350.328
|% -4,35
|
|RALYH
|9,99
|25.689.455
|% -4,03
|
|PENTA
|336,80
|25.453.107
|% -3,77
|
|KOZAL
|126,90
|323.564.203
|% 1,60
|
|TKFEN
|23,88
|201.100.982
|% 3,29
|
|BIMAS
|71,30
|165.734.265
|% 0,56
|
|TTKOM
|10,84
|158.551.773
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,39
|155.077.340
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,39
|155.077.340
|% 0,84
|
|ODAS
|1,38
|83.621.746
|% 0,73
|
|IHGZT
|0,73
|20.439.361
|% 0,00
|
|TURSG
|5,51
|143.403.889
|% 4,75
|
|MOBTL
|1,65
|41.390.664
|% -1,79
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8388
|13,8500
|% 0,31
|
|Euro
|15,7391
|15,7545
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,8182
|18,9126
|% 0,36
|
|Frank
|14,9390
|15,0290
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6789
|3,6973
|% 0,39
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-7,37
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|5.356
|5.436
|25,00
|
|Tam
|5.331
|5.464
|28,76
|
|Yarım
|2.576
|2.643
|13,91
|
|Çeyrek
|1.292
|1.321
|6,96
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,12
|84,12
|0,40
|