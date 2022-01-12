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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2022 10:57
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 11.01.2022
  
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992926


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EMNIS 23,90 687.699 % 9,94  
UZERB 68,05 299.420 % 9,94  
DARDL 3,56 156.107.260 % 9,88  
YKSLN 6,14 42.366.781 % 9,84  
DOBUR 118,20 19.063.608 % 9,44  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 13,8388 13,8500 % 0,31  
Euro 15,7391 15,7545 % 0,35  
Sterlin 18,8182 18,9126 % 0,36  
Frank 14,9390 15,0290 % 0,41  
Riyal 3,6789 3,6973 % 0,39  
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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 -7,37  
Altın Gr. 807 807 -1,32  
Cumhuriyet 5.356 5.436 25,00  
Tam 5.331 5.464 28,76  
Yarım 2.576 2.643 13,91  
Çeyrek 1.292 1.321 6,96  
Gümüş.Ons 22,68 22,71 -0,08  
Gümüş Gr. 10,08 10,09 -0,01  
B. Petrol 84,12 84,12 0,40  
Seans Raporu 12:45
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