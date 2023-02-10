***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 09:49
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 09.02.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112551
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 19,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8426
En Düşük
18,8065
10:4220,1762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0482
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,1621
10:421.129,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.129,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8325
|18,8364
|% 0,03
|
|Euro
|20,1633
|20,1703
|% -0,27
|
|Sterlin
|22,7459
|22,8600
|% 0,02
|
|Frank
|20,3257
|20,4481
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0044
|5,0295
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|2,69
|
|Cumhuriyet
|7.585
|7.700
|-120,00
|
|Tam
|7.629
|7.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.727
|3.756
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.878
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,41
|0,12
|
|B. Petrol
|86,43
|86,43
|1,93
|