***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 12:07
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 15.02.2023
tarihinde
pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114174
BIST
12:165.056
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 105,80
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:1618,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:1620,2062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0480
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:161.115,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.115,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:14
|KONYA
|3.586,90
|16.248.657
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|201.556.419
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|6.642.256
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.325.328
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|25.555.682
|% 9,98
|
|HATEK
|8,43
|17.529.993
|% -9,84
|
|MACKO
|59,55
|363.143.611
|% -9,64
|
|RAYSG
|14,25
|2.893.063
|% -9,35
|
|AKGRT
|2,70
|121.323.365
|% -8,78
|
|SKTAS
|3,50
|18.472.740
|% -8,38
|
|THYAO
|143,30
|4.955.429.734
|% 2,43
|
|EREGL
|42,74
|3.669.840.747
|% 3,44
|
|TUPRS
|630,80
|2.739.066.869
|% 9,72
|
|KRDMD
|19,22
|2.266.313.608
|% 9,89
|
|SISE
|44,84
|2.166.637.484
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,22
|2.266.313.608
|% 9,89
|
|AKBNK
|16,53
|1.735.405.723
|% 2,23
|
|YKBNK
|9,28
|929.774.058
|% 3,80
|
|EKGYO
|7,44
|740.085.972
|% 3,33
|
|EREGL
|42,74
|3.669.840.747
|% 3,44
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8496
|18,8531
|% 0,02
|
|Euro
|20,1956
|20,2050
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6792
|22,7929
|% 0,32
|
|Frank
|20,3643
|20,4869
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0115
|5,0367
|% 0,05
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,40
|
|Cumhuriyet
|7.541
|7.655
|24,00
|
|Tam
|7.588
|7.639
|4,00
|
|Yarım
|3.707
|3.738
|2,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.869
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,16
|0,03
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 14 artarak (% 3.12 ) 5, 653
-
12:29XU100
Endeks 5, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 45, 911.00 milyon TL de
-
12:29SAMAT
Yüzde 9.57 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 375 adet işlem
-
12:28BUCIM
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 349, 716 adet işlem
-
12:24XU100
Endeks 5, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 45, 034.00 milyon TL de