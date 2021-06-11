***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2021 15:34
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET REHA TANÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.04.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi-Başkan
UTKU ERGÜDER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici
16:561.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
16:568,3971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0308
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
16:5610,1803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0973
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
16:56508,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -5,89
|Açılış
|: 508,58
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler16:56
|BMSCH
|6,08
|126.881.006
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|150.755.295
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|101.024.123
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,26
|10.008.720
|% 9,59
|
|LINK
|35,20
|34.427.966
|% 8,57
|
|YESIL
|3,16
|18.262.847
|% -9,97
|
|TKURU
|157,90
|5.118.211
|% -9,87
|
|ATATP
|28,64
|90.494.448
|% -9,42
|
|CLEBI
|236,50
|81.182.500
|% -7,65
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,57
|1.305.198.027
|% 0,97
|
|GARAN
|8,48
|936.534.387
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|922.308.212
|% 3,70
|
|ASELS
|15,68
|533.001.114
|% -0,13
|
|FENER
|37,24
|491.037.585
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,24
|922.308.212
|% 3,70
|
|ZRGYO
|1,63
|294.964.900
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,29
|408.671.752
|% 0,00
|
|GARAN
|8,48
|936.534.387
|% 0,00
|
|THYAO
|14,57
|1.305.198.027
|% 0,97
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3962
|8,3971
|% -0,37
|
|Euro
|10,1762
|10,1803
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,8325
|11,8919
|% -0,67
|
|Frank
|9,3170
|9,3732
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2339
|2,2451
|% -0,30
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-16,88
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,68
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|-30,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|-34,01
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|-16,45
|
|Çeyrek
|814
|832
|-8,22
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,04
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,10
|