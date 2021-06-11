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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.06.2021 15:34



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET REHA TANÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.04.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Operasyonel Risk ve İç Kontrol Komitesi-Başkan
UTKU ERGÜDER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 6,08 126.881.006 % 9,95  
OYYAT 22,54 150.755.295 % 9,95  
BERA 27,02 101.024.123 % 9,93  
KAPLM 21,26 10.008.720 % 9,59  
LINK 35,20 34.427.966 % 8,57  
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Euro 10,1762 10,1803 % -0,95  
Sterlin 11,8325 11,8919 % -0,67  
Frank 9,3170 9,3732 % -0,70  
Riyal 2,2339 2,2451 % -0,30  
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16:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 -16,88  
Altın Gr. 510 510 -4,68  
Cumhuriyet 3.372 3.423 -30,00  
Tam 3.356 3.440 -34,01  
Yarım 1.622 1.664 -16,45  
Çeyrek 814 832 -8,22  
Gümüş.Ons 28,05 28,07 0,07  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,04  
B. Petrol 72,62 72,62 0,10  
Seans Raporu 16:56
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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