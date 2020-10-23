***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi23/10/2020Karar Sayısı2020-11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 01.01.2020 – 30.09.2020 Dönemine Ait Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu'nun 23.10.2020 tarihli ve 2020-11 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. a)Şirketimizin "1 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020" dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b)Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo, dipnotlar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklama tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun, faaliyetimizin gelişimini, performansını, finansal durumumuzu, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Mehmet Reha Tanör Piraye Erdem Osman Nezihi Alptürk Yönetim Kurulu Başkanı Denetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi Üyesi ve Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883459BIST