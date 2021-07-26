***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.07.2021 tarihli ve 2021-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile:1.Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerden Aday Gösterme Komitesinin kaldırılmasına, aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,2. Yönetim kurulunda yapılan yeni atamalar sonucunda Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin aşağıda yer alan şekilde oluşturulmasınaDenetim KomitesiBaşkan Sadık Tıltak (Bağımsız Üye)Üye Kadir Erhan Tunçay (Bağımsız Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan Kadir Erhan Tunçay (Bağımsız Üye)Üye Sadık Tıltak (Bağımsız Üye)Üye Hasan Hüsnü GüzelözRiskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan Kadir Erhan Tunçay (Bağımsız Üye)Üye Sadık Tıltak (Bağımsız Üye)3. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)' nin 20'nci maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca kendisine herhangi bir icracı birim bağlı bulunmayan üyelerden Sadık Tıltak'ın iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951701BIST