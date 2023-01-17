***GRNYO* *SANEL* *RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.01.2023 10:07
***GRNYO******SANEL******RODRG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRNYO, RODRG, SANEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102749
BIST
10:045.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 24,06
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.232
En Düşük
5.194
10:0418,7981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
10:0420,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,3718
En Düşük
20,2241
10:041.152,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,53
|Açılış
|: 1.152,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.151,77
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ONCSM
|45,24
|566.857
|% 9,97
|
|SDTTR
|82,85
|46.869.819
|% 9,95
|
|ARMDA
|336,90
|1.973.223
|% 9,74
|
|DAGHL
|11,20
|895.989
|% 6,36
|
|KERVN
|1,05
|537.520
|% 6,06
|
|TERA
|21,44
|994.001
|% -4,71
|
|GMTAS
|8,01
|1.040.924
|% -3,49
|
|DOGUB
|12,01
|240.969
|% -3,30
|
|ATSYH
|115,30
|757.752
|% -2,95
|
|CLEBI
|558,50
|1.232.051
|% -2,60
|
|EKGYO
|8,38
|107.329.934
|% 2,44
|
|THYAO
|144,50
|88.912.584
|% 0,07
|
|EREGL
|41,20
|61.105.904
|% 0,44
|
|SDTTR
|82,85
|46.869.819
|% 9,95
|
|KRDMD
|18,96
|40.659.265
|% 0,16
|
|EKGYO
|8,38
|107.329.934
|% 2,44
|
|VAKBN
|10,53
|26.406.534
|% 0,48
|
|YKBNK
|9,74
|21.058.046
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,96
|40.659.265
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,40
|24.094.276
|% 0,53
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7899
|18,7981
|% 0,07
|
|Euro
|20,3309
|20,3395
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8160
|22,9304
|% -0,11
|
|Frank
|20,2183
|20,3401
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,01
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-7,62
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.802
|7.871
|-29,00
|
|Yarım
|3.802
|3.852
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.907
|1.926
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|-0,16
|
|B. Petrol
|84,60
|84,60
|0,14
|