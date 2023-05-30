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***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.05.2023 15:29
***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

                   Şirket esas sözleşmemizin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un 30.03.2023 tarihli 2023/18 sayılı kararı, Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2025 yılları için verilen 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz sermayesinin 7.500.000 TL arttırılarak, 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına, söz konusu arttırıma ilişkin olarak, her bir payın itibari değeri 1,00 TL olmak üzere, 7.500.000 adet pay çıkarılmasına karar verilmiş. Söz konusu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-36965 yazısı ile uygun bulunmuştur.
 
Bu çerçevede, arttırılan 7.500.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1,00 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 7.500.000 TL adet payın tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir.
 
Arttırılan sermaye karşılığında ihraç edilecek paylar primli veya imtiyazlı olmayacaktır.
 
Arttırılan sermayeye ilişkin olarak rüchan hakkının kısıtlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirketimiz'in mevcut ortaklarından Arif Özer İsfendiyaroğlu, Emin Tolga Ulutaş, Hasan Emre Hayretci'nin kısmen rüçhan haklarından kısmen feragat etmişlerdir ve rüçhan haklarından kısmen feragat ettiklerine ilişkin dilekçeleri, Şirketimiz'e sunmuşlardır. Böylelikle, Şirketimiz ortağı olmayan, Onur Küçük, Berna Sema Yiğit Sevindi, İnci Aksun, Kamil Reha Gerçeker ve Erol Polat, sermaye artışına katılmışlardır.
 
Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.
 
GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
 
    ESKİ ŞEKİL
    YENİ ŞEKİL

                                                            MADDE 8
SERMAYE
 
 
Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye  sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL  olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 15.000.000 adet paya  bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni  2021-2025 yıllan (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi  kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından  sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin  değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.  Yönetim kurulu, 2021-2025 yıllan arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı  sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi  arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile  imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar  almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı  Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama  yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde  gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye  Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.  Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay  saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek  paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye  tutan aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, paylan,  asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan  paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde  birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi  için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi  saklıdır.
Şirketin  çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 7.500.000 adet paya ayrılmış  toplam 7.500.000 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
  Sermayenin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
 
Pay Sahibi Adı: Arif Özer İsfendiyaroğlu
Sermaye Miktarı: 2.547.000 TL
Pay Adedi: 2.547.000
 
Pay Sahibi Adı: Emin Tolga Ulutas
Sermaye Miktarı: 2.382.750 TL
Pay Adedi: 2.382.750
 
Pay Sahibi Adı: Hasan Emre Hayretci
Sermaye Miktarı: 2.382.750 TL
Pay Adedi: 2.382.750
 
Pay Sahibi Adı: Bora Oruç
Sermaye Miktarı: 187.500 TL
Pay Adedi: 187.500
 
Toplam Sermaye Miktarı: 7.500.000 TL
Pay Adedi: 7.500.000
 
Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı  tescilden önce ödenmiştir.
 
                                                                                                                          MADDE 8
SERMAYE
 
 
Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in  kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde  15.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen  kayıtlı sermaye tavan izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için gerçelidir. Yönetim  kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma yetkisinin  süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye arttırımı kararı  alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden  yetki süresi belirlenmesi şarttır.
Yönetim kurulu, 2021-2025 yıllan arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı  sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi  arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile  imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar  almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı  Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama  yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde  gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye  Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.  Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay  saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek  paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye  tutan aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, paylan,  asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan  paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde  birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi  için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi  saklıdır.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi,  beheri 1.00 TL değerinde 15.000.000 adet paya ayrılmış toplam 15.000.000 TL  değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermaye arttırımı  sırasında, Şirket'in mevcut ortaklarından Arif Özer İsfendiyaroğlu, Hasan  Emre Hayretci, Emin Tolga Ulutaş, kısmen ruchan haklarından feragat  etmişlerdir.
 
Şirket'in önceki sermayesi olan  7.500.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Bu defa arttırılan  7.500.000 TL ise, aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir. 
 
Arif Özer İsfendiyaroğlu tarafından   1.000.000 TL'nin, Şirket'e yatırmış olduğu sermaye avansından karşılanmasına,  257.000 TL'nin ise nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 1.257.000 TL
Emin Tolga Ulutaş tarafından   500.000 TL'nin Şirket'e yatırmış olduğu sermaye avansından karşılanmasına,  229.750 TL'nin ise nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 729.750 TL
Hasan Emre Hayretci tarafından   500.000 TL'nin Şirket'e yatırmış olduğu sermaye avansından karşılanmasına,  229.750 TL'nin ise nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 729.750 TL,
Bora Oruç tarafından, 187.500 TL'nin  nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 187.500 TL,
Şirketimiz ortağı olmayan Onur  Küçük'ün, 2.871.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam  2.871.000 TL,
Şirketimiz ortağı olmayan Berna Sema  Yiğit Sevindi'nin, 750.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam  750.000 TL,
Şirketimiz ortağı olmayan İnci  Aksun'un, 450.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 450.000  TL,
Şirketimiz ortağı olmayan Kamil Reha  Gerçeker'in, 450.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 450.000  TL,
Şirketimiz ortağı olmayan Erol  Polat'ın, 75.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 75.000 TL,
 
Nakden taahhüt edilen payların  tamamı tescilden önce ödenmiştir.
 
Bu sermaye artırımı sonrası,  çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:
 
Pay Sahibi: Arif Özer İsfendiyaroğlu
Pay Adedi: 3.804.000
Sermaye: 3.804.000 TL
 
Pay Sahibi: Onur Küçük
Pay Adedi: 2.871.000
Sermaye: 2.871.000 TL
 
Pay Sahibi: Emin Tolga Ulutas
Pay Adedi: 3.112.500
Sermaye: 3.112.500 TL
 
Pay Sahibi: Hasan Emre Hayretci
Pay Adedi: 3.112.500
Sermaye: 3.112.500 TL
 
Pay Sahibi: Berna Sema Yiğit Sevindi
Pay Adedi: 750.000
Sermaye: 750.000 TL
 
Pay Sahibi: Bora Oruç
Pay Adedi: 375.000
Sermaye: 375.000 TL
 
Pay Sahibi: İnci Aksun
Pay Adedi: 450.000
Sermaye: 450.000 TL
 
Pay Sahibi: Kamil Reha Gerçeker
Pay Adedi: 450.000
Sermaye: 450.000 TL
 
Pay Sahibi: Erol Polat
Pay Adedi: 75.000
Sermaye: 75.000 TL
 

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154669


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