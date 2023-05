***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Şirket esas sözleşmemizin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un 30.03.2023 tarihli 2023/18 sayılı kararı, Ticaret Bakanlığı tarafından 2021-2025 yılları için verilen 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz sermayesinin 7.500.000 TL arttırılarak, 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına, söz konusu arttırıma ilişkin olarak, her bir payın itibari değeri 1,00 TL olmak üzere, 7.500.000 adet pay çıkarılmasına karar verilmiş. Söz konusu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-36965 yazısı ile uygun bulunmuştur.Bu çerçevede, arttırılan 7.500.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1,00 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 7.500.000 TL adet payın tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir.Arttırılan sermaye karşılığında ihraç edilecek paylar primli veya imtiyazlı olmayacaktır.Arttırılan sermayeye ilişkin olarak rüchan hakkının kısıtlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirketimiz'in mevcut ortaklarından Arif Özer İsfendiyaroğlu, Emin Tolga Ulutaş, Hasan Emre Hayretci'nin kısmen rüçhan haklarından kısmen feragat etmişlerdir ve rüçhan haklarından kısmen feragat ettiklerine ilişkin dilekçeleri, Şirketimiz'e sunmuşlardır. Böylelikle, Şirketimiz ortağı olmayan, Onur Küçük, Berna Sema Yiğit Sevindi, İnci Aksun, Kamil Reha Gerçeker ve Erol Polat, sermaye artışına katılmışlardır.Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİESAS SÖZLEŞME TADİL METNİESKİ ŞEKİLYENİ ŞEKİLMADDE 8SERMAYEŞirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yıllan (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yıllan arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutan aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, paylan, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 7.500.000 adet paya ayrılmış toplam 7.500.000 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.Sermayenin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:Pay Sahibi Adı: Arif Özer İsfendiyaroğluSermaye Miktarı: 2.547.000 TLPay Adedi: 2.547.000Pay Sahibi Adı: Emin Tolga UlutasSermaye Miktarı: 2.382.750 TLPay Adedi: 2.382.750Pay Sahibi Adı: Hasan Emre HayretciSermaye Miktarı: 2.382.750 TLPay Adedi: 2.382.750Pay Sahibi Adı: Bora OruçSermaye Miktarı: 187.500 TLPay Adedi: 187.500Toplam Sermaye Miktarı: 7.500.000 TLPay Adedi: 7.500.000Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir.MADDE 8SERMAYEŞirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için gerçelidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye arttırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.Yönetim kurulu, 2021-2025 yıllan arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutan aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, paylan, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1.00 TL değerinde 15.000.000 adet paya ayrılmış toplam 15.000.000 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermaye arttırımı sırasında, Şirket'in mevcut ortaklarından Arif Özer İsfendiyaroğlu, Hasan Emre Hayretci, Emin Tolga Ulutaş, kısmen ruchan haklarından feragat etmişlerdir.Şirket'in önceki sermayesi olan 7.500.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Bu defa arttırılan 7.500.000 TL ise, aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.Arif Özer İsfendiyaroğlu tarafından 1.000.000 TL'nin, Şirket'e yatırmış olduğu sermaye avansından karşılanmasına, 257.000 TL'nin ise nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 1.257.000 TLEmin Tolga Ulutaş tarafından 500.000 TL'nin Şirket'e yatırmış olduğu sermaye avansından karşılanmasına, 229.750 TL'nin ise nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 729.750 TLHasan Emre Hayretci tarafından 500.000 TL'nin Şirket'e yatırmış olduğu sermaye avansından karşılanmasına, 229.750 TL'nin ise nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 729.750 TL,Bora Oruç tarafından, 187.500 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 187.500 TL,Şirketimiz ortağı olmayan Onur Küçük'ün, 2.871.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 2.871.000 TL,Şirketimiz ortağı olmayan Berna Sema Yiğit Sevindi'nin, 750.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 750.000 TL,Şirketimiz ortağı olmayan İnci Aksun'un, 450.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 450.000 TL,Şirketimiz ortağı olmayan Kamil Reha Gerçeker'in, 450.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 450.000 TL,Şirketimiz ortağı olmayan Erol Polat'ın, 75.000 TL'nin nakit olarak taahhüt edilmesi ile, toplam 75.000 TL,Nakden taahhüt edilen payların tamamı tescilden önce ödenmiştir.Bu sermaye artırımı sonrası, çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:Pay Sahibi: Arif Özer İsfendiyaroğluPay Adedi: 3.804.000Sermaye: 3.804.000 TLPay Sahibi: Onur KüçükPay Adedi: 2.871.000Sermaye: 2.871.000 TLPay Sahibi: Emin Tolga UlutasPay Adedi: 3.112.500Sermaye: 3.112.500 TLPay Sahibi: Hasan Emre HayretciPay Adedi: 3.112.500Sermaye: 3.112.500 TLPay Sahibi: Berna Sema Yiğit SevindiPay Adedi: 750.000Sermaye: 750.000 TLPay Sahibi: Bora OruçPay Adedi: 375.000Sermaye: 375.000 TLPay Sahibi: İnci AksunPay Adedi: 450.000Sermaye: 450.000 TLPay Sahibi: Kamil Reha GerçekerPay Adedi: 450.000Sermaye: 450.000 TLPay Sahibi: Erol PolatPay Adedi: 75.000Sermaye: 75.000 TL