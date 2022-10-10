***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 10:41
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraklerinden Gürsel Taşımacılık A.Ş.'nin Ürdün'deki iştiraki olan Jordanian and Turkish for Public Bus Management and Operation Company ‘nin 2019 yılından bu yana Ürdün'de devam ettirmekte olduğu şehir içi ulaşım hizmetinin 2. fazı için 9 Ekim 2022 günü ihale şartnamesine uygun şekilde dosyalar ihale makamına teslim edilmiş olup, önümüzdeki günlerde açıklanacak ihalenin olumlu sonuçlanması halinde halen 135 araçla yapılmakta olan iş büyüklüğü 135 araç artarak 270 araca çıkacaktır. İhale sonucu ve bu durumun iştirakimizin faaliyetleri üzerinde yaratacağı olumlu etki ayrıca açıklanacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069557
BIST
13:403.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 28,01
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
13:4018,5849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0311
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
13:4018,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0775
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
13:401.003,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.003,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,53
BIST En Aktif Hisseler13:40
|CRFSA
|44,32
|84.349.895
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|91.919.478
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|378.976.646
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.208.232
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.105.133
|% -9,90
|
|MARTI
|4,70
|123.500.913
|% -6,00
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|HEKTS
|64,70
|1.106.174.066
|% -3,93
|
|THYAO
|85,75
|3.425.850.698
|% 1,84
|
|SASA
|85,85
|1.607.441.873
|% -1,38
|
|EKGYO
|4,35
|1.331.171.297
|% 1,16
|
|SISE
|30,24
|1.323.586.105
|% 1,61
|
|ASELS
|32,10
|1.303.926.846
|% 1,97
|
|EKGYO
|4,35
|1.331.171.297
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,73
|176.212.249
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,35
|508.350.613
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,14
|636.496.742
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,32
|607.932.498
|% -0,36
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5772
|18,5849
|% -0,17
|
|Euro
|18,0117
|18,0242
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4873
|20,5901
|% -0,44
|
|Frank
|18,5402
|18,6519
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% -0,18
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.745
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|-0,35
|