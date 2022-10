***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 27.09.2022

Açıklamalar

Şirketimizin iştiraklerinden Gürsel Taşımacılık A.Ş.'nin Ürdün'deki iştiraki olan Jordanian and Turkish for Public Bus Management and Operation Company 'nin 2019 yılından bu yana Ürdün'de devam ettirmekte olduğu şehir içi ulaşım hizmetinin 2. fazı için 9 Ekim 2022 günü ihale şartnamesine uygun şekilde dosyalar ihale makamına teslim edilmiş olup, önümüzdeki günlerde açıklanacak ihalenin olumlu sonuçlanması halinde halen 135 araçla yapılmakta olan iş büyüklüğü 135 araç artarak 270 araca çıkacaktır. İhale sonucu ve bu durumun iştirakimizin faaliyetleri üzerinde yaratacağı olumlu etki ayrıca açıklanacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.