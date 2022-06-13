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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.06.2022 12:11
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT BİRANT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 14.03.1996 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.?de Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.?nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, GT Anadolu Toplu Taşımacılık ve Turizm A.Ş.?de Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Birant Toplu Taşıma ve Araç Bakım Hizmetleri Ltd. Şti.?nde Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi. Evet 31.37 A+B Bağımsız Üye Değil
İSMAİL BÜLENT BİRANT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.?nde Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.?de Pay Sahibi. Evet 31.37 B Bağımsız Üye Değil
HÜRER FETHİ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 03.09.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.?nde Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.?de Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.?de Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Birant Toplu Taşıma ve Araç Bakım Hizmetleri Ltd. Şti.?nde Pay Sahibi. Evet 7.84 B Bağımsız Üye Değil
TÜRKER KARAHASAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.09.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Taşımacılık Servis ve Turizm Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi, İzmit Seyahat Taşımacılık İnşaat ve Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.?nde Pay Sahibi, Şenol Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, UTS Taşımacılık Turizm A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis İletişim Mühendislik Elektronik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Mobisis Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi ve Pay Sahibi, Birant Toplu Taşıma ve Araç Bakım Hizmetleri Ltd. Şti.?nde Pay Sahibi. Evet 7.84 B Bağımsız Üye Değil
FAHRİ KAYHAN SÖYLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2022 İcrada Görevli Değil - Novabank Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036888 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ DENETİM KOMİTESİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
BURHAN GEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.05.2022 İcrada Görevli Değil Yeminli Mali Müşavir-Danışman Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036888 Riskin Erken Saptanması Komitesi-Denetim Komitesi-Kurumsal Yönetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036891


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