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***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

25.04.2023 17:37
***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Graınturk Tarım payları, 26/04/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Toptan Ticaret ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 125.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GRAINTURK TARIM XUTUM 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XTUMY 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XYLDZ 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XHARZ 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XUHIZ 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XTCRT 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XKTUM 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XSIST 26/04/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140855


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 537,90 115.441.437 % 10,00  
BURCE 71,50 150.321.883 % 10,00  
BURVA 34,94 62.131.616 % 9,94  
ISMEN 47,58 147.876.173 % 5,59  
RYSAS 30,10 49.232.956 % 5,54  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4153 19,4338 % 0,16  
Euro 21,3064 21,3231 % -0,35  
Sterlin 24,0168 24,1373 % -0,57  
Frank 21,6969 21,8276 % -0,35  
Riyal 5,1635 5,1894 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 -0,41  
Altın Gr. 1.241 1.242 0,63  
Cumhuriyet 8.992 9.127 46,00  
Tam 9.049 9.249 57,00  
Yarım 4.419 4.515 21,00  
Çeyrek 2.210 2.271 10,00  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 -0,50  
Gümüş Gr. 15,42 15,44 -0,27  
B. Petrol 80,54 80,54 -2,00  
Seans Raporu 18:05
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