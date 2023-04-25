***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
25.04.2023 17:37
***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [GRTRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Graınturk Tarım payları, 26/04/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Toptan Ticaret ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 125.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GRAINTURK TARIM XUTUM 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XTUMY 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XYLDZ 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XHARZ 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XUHIZ 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XTCRT 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XKTUM 26/04/2023
GRAINTURK TARIM XSIST 26/04/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140855
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0743
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.242,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|BURVA
|34,94
|62.131.616
|% 9,94
|
|ISMEN
|47,58
|147.876.173
|% 5,59
|
|RYSAS
|30,10
|49.232.956
|% 5,54
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|KAREL
|16,53
|140.141.697
|% -9,72
|
|EMKEL
|7,44
|112.458.381
|% -9,71
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|ENKAI
|29,36
|1.861.859.665
|% -4,98
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4153
|19,4338
|% 0,16
|
|Euro
|21,3064
|21,3231
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,0168
|24,1373
|% -0,57
|
|Frank
|21,6969
|21,8276
|% -0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.049
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.419
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN