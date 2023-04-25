***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GRTRK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGraınturk Tarım payları, 26/04/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Hizmetler, BIST Toptan Ticaret ve BIST Istanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 125.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGRAINTURK TARIM XUTUM 26/04/2023GRAINTURK TARIM XTUMY 26/04/2023GRAINTURK TARIM XYLDZ 26/04/2023GRAINTURK TARIM XHARZ 26/04/2023GRAINTURK TARIM XUHIZ 26/04/2023GRAINTURK TARIM XTCRT 26/04/2023GRAINTURK TARIM XKTUM 26/04/2023GRAINTURK TARIM XSIST 26/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140855BIST