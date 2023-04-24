***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***GRTRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [GRTRK]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi24/04/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıGraınturk Tarım A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)25.000.000Baz Fiyat (TL)17,6İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih26/04/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi18-19/04/2023AçıklamalarGraınturk Tarım A.Ş.'nin (Şirket) 25.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 125.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 26/04/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 17,60 TL/pay baz fiyat, "GRTRK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140527BIST