***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2023 10:10
***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRTRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRTRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147153
BIST
11:584.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,47
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5819,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5821,5266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0636
|Açılış
|: 22,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:581.279,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,91
|Açılış
|: 1.279,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:57
|HURGZ
|4,40
|2.860.814
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.193.970
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.292.108
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,79
|51.214.993
|% -56,88
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,80
|50.729.350
|% -8,15
|
|GESAN
|51,60
|243.066.426
|% -7,69
|
|EUPWR
|72,00
|1.029.809.128
|% -7,40
|
|EUPWR
|72,00
|1.029.809.128
|% -7,40
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|THYAO
|126,50
|931.691.352
|% -0,94
|
|ASTOR
|42,54
|696.674.641
|% -5,88
|
|KOZAL
|16,61
|529.920.737
|% -0,54
|
|EKGYO
|5,40
|266.904.388
|% -1,46
|
|YKBNK
|9,31
|377.953.108
|% -0,32
|
|ISCTR
|10,83
|399.109.056
|% 1,69
|
|KOZAL
|16,61
|529.920.737
|% -0,54
|
|GRTRK
|28,02
|933.750.385
|% -9,96
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4955
|19,5006
|% 0,16
|
|Euro
|21,5091
|21,5279
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,5055
|24,6284
|% 0,31
|
|Frank
|21,7644
|21,8955
|% -0,68
|
|Riyal
|5,1831
|5,2091
|% 0,04
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.492
|4.577
|-52,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.275
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|1,34
|
Seans Raporu
11:57
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12:12XU100
Endeks 4, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 10, 902.00 milyon TL de
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12:12GESAN
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 52.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 672, 800 adet işlem
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12:11PAMEL
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12:10EMKEL
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 516, 610 adet işlem
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12:09FLAP
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 335, 718 adet işlem