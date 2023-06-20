***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2023 10:21
***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRTRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRTRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160227
BIST
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11:045.265
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,49
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0423,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0272
|Açılış
|: 23,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0425,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0701
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:041.483,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.483,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DAGHL
|11,99
|8.710.509
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|208.739.154
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|11.941.009
|% 9,98
|
|INGRM
|707,90
|18.916.929
|% 9,97
|
|AVHOL
|80,50
|18.463.239
|% 9,97
|
|IHAAS
|112,60
|11.476.250
|% -9,99
|
|VKFYO
|15,33
|5.905.331
|% -9,98
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,62
|141.744.785
|% -6,50
|
|BRSAN
|230,50
|120.034.386
|% -5,10
|
|THYAO
|172,70
|1.656.978.815
|% -0,75
|
|PASEU
|34,82
|1.302.582.616
|% -4,81
|
|YKBNK
|12,25
|841.827.413
|% 0,49
|
|SASA
|54,10
|664.993.186
|% 1,98
|
|AKBNK
|18,61
|629.565.740
|% 0,54
|
|YKBNK
|12,25
|841.827.413
|% 0,49
|
|PASEU
|34,82
|1.302.582.616
|% -4,81
|
|EKGYO
|6,77
|247.285.663
|% -0,15
|
|AKBNK
|18,61
|629.565.740
|% 0,54
|
|ISCTR
|12,99
|436.637.117
|% 0,85
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5970
|23,6020
|% 0,12
|
|Euro
|25,8164
|25,8231
|% 0,27
|
|Sterlin
|30,1150
|30,2660
|% 0,03
|
|Frank
|26,2212
|26,3791
|% -0,12
|
|Riyal
|6,2724
|6,3038
|% -0,07
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|2,38
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.729
|4.837
|1,00
|
|Çeyrek
|2.365
|2.418
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|0,32
|