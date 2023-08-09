***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2023 15:45
***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRTRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRTRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182740
BIST
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16:257.510
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 97,36
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.516
16:2527,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0639
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
16:2529,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
16:251.671,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.672,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BRSAN
|345,40
|1.238.032.829
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.343.261
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|15.343.501
|% 9,99
|
|HKTM
|72,70
|205.009.611
|% 9,98
|
|SDTTR
|385,70
|895.763.165
|% 9,98
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|IMASM
|22,32
|2.233.095.716
|% -6,61
|
|SEYKM
|7,67
|85.852.667
|% -6,00
|
|MEDTR
|38,98
|27.091.332
|% -5,62
|
|MTRKS
|51,50
|22.820.385
|% -4,63
|
|ASTOR
|123,80
|8.177.216.105
|% 7,56
|
|KONTR
|288,40
|4.252.693.364
|% 7,65
|
|EUPWR
|199,10
|2.903.927.239
|% 2,00
|
|SMRTG
|86,85
|2.692.488.289
|% 1,05
|
|ASGYO
|20,26
|2.479.418.517
|% 9,93
|
|ASGYO
|20,26
|2.479.418.517
|% 9,93
|
|IMASM
|22,32
|2.233.095.716
|% -6,61
|
|ASTOR
|123,80
|8.177.216.105
|% 7,56
|
|FZLGY
|16,07
|901.760.713
|% -1,11
|
|AKFYE
|16,06
|640.231.795
|% 0,82
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0321
|27,0459
|% 0,24
|
|Euro
|29,6909
|29,7154
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3295
|34,5016
|% 0,11
|
|Frank
|30,7256
|30,9107
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1831
|7,2191
|% 0,18
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,01
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.582
|-27,00
|
|Tam
|11.154
|11.236
|-31,00
|
|Yarım
|5.586
|5.644
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.793
|2.822
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,03
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|0,89
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 35 artarak (% 1.20 ) 8, 114
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16:40XU100
Endeks 7, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 110, 767.00 milyon TL de
-
16:40GLBMD
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 225, 560 adet işlem
-
16:39MAVI
Yüzde 4.73 oranında artışla 97.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 947, 989 adet işlem
-
16:37SUWEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 446 adet işlem