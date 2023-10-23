***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2023 10:43
***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRTRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRTRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208482
BIST
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13:177.547
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 36,27
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1728,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1096
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1729,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1064
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:171.784,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.784,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|INVES
|399,30
|203.035.135
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.139.600
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.775.283
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.823.437
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,10
|34.604.111
|% -7,44
|
|BIOEN
|22,30
|518.164.557
|% -4,78
|
|OSMEN
|230,00
|69.922.244
|% -4,56
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|THYAO
|209,30
|4.154.656.211
|% 1,06
|
|TUPRS
|130,90
|1.956.461.645
|% 1,24
|
|ASTOR
|115,00
|1.415.378.753
|% -0,09
|
|PETKM
|20,40
|1.217.429.029
|% 0,29
|
|PGSUS
|700,20
|1.180.251.057
|% 2,65
|
|EKGYO
|6,98
|1.038.227.510
|% 0,87
|
|ZOREN
|5,79
|804.107.353
|% 1,22
|
|ODAS
|12,12
|906.586.481
|% 1,85
|
|IHLAS
|1,04
|69.667.057
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|165.873.433
|% 2,45
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0457
|28,0532
|% 0,39
|
|Euro
|29,7443
|29,7588
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,9634
|34,1337
|% 0,23
|
|Frank
|31,3093
|31,4979
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4585
|7,4959
|% 0,42
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|