***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 16:24
***GRTRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRTRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226154
BIST
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16:337.925
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 111,64
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3329,0592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0975
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3331,7298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1913
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:331.905,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.905,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|550.378.634
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|234.168.929
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|593.281.108
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.269.606
|% -9,87
|
|THYAO
|254,75
|5.729.709.561
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|AKBNK
|38,94
|3.421.574.832
|% 1,56
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|MOBTL
|5,39
|802.498.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,33
|904.483.472
|% 0,96
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0525
|29,0592
|% 0,34
|
|Euro
|31,7145
|31,7298
|% -0,60
|
|Sterlin
|36,8950
|37,0800
|% 0,08
|
|Frank
|33,3210
|33,5217
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7210
|7,7597
|% 0,32
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|946,00
|948,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.096,25
|1.100,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,12
|77,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,00
|2.028,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
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16:48OZRDN
Yüzde 5.77 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 818 adet işlem
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16:45XU030
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16:45XU100
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16:44HEKTS
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16:42BJKAS
Yüzde 8.23 oranında artışla 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 168, 009 adet işlem