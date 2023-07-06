***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2023 18:46
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023- 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu konunun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve buna ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166593
BIST