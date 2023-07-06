***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023- 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu konunun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve buna ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166593BIST