***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.08.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar04.08.2023 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180764BIST