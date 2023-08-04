***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2023 15:27
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
04.08.2023 (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180764
BIST
'
17:397.387
En Düşük
|Değişim
|: 2,29%
|| 165,47
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:3927,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:3929,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,2614
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:391.685,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.685,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BIENY
|68,75
|1.358.132.819
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|58.688.098
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.344.155
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.598.858
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|388.252.770
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|IZFAS
|9,97
|15.393.530
|% -9,94
|
|EGEPO
|26,08
|67.227.773
|% -9,76
|
|AKSUE
|40,98
|238.362.577
|% -7,91
|
|THYAO
|247,80
|11.710.148.460
|% 5,45
|
|ASTOR
|112,80
|5.725.653.187
|% -0,35
|
|EREGL
|40,98
|4.921.677.571
|% 1,44
|
|KONTR
|249,10
|4.569.961.604
|% -1,03
|
|YKBNK
|14,40
|4.249.410.610
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,89
|4.007.127.716
|% 0,34
|
|YKBNK
|14,40
|4.249.410.610
|% 2,42
|
|ISCTR
|15,98
|3.960.846.968
|% 4,04
|
|CEMAS
|3,29
|554.752.362
|% 5,45
|
|SKBNK
|3,09
|499.964.938
|% 1,31
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9919
|% 0,17
|
|Euro
|29,7628
|29,7916
|% 0,91
|
|Sterlin
|34,3797
|34,5521
|% 0,66
|
|Frank
|30,8812
|31,0672
|% 0,56
|
|Riyal
|7,1734
|7,2094
|% 0,13
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|10,15
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.998
|11.082
|-22,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|85,76
|85,76
|0,62
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 210, 86 artarak (% 2.70 ) 8, 020
-
17:50KTLEV
Yüzde 9.99 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 350, 465 adet işlem
-
17:49IHAAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 803 adet işlem
-
17:48YAPRK
Yüzde 5.62 oranında artışla 124.00 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 221 adet işlem
-
17:47XU100
Endeks 7, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 41 üstünde . İşlem hacmi 122, 082.00 milyon TL de