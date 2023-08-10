***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.08.2023 16:56
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2023,04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2023
Tescil Tarihi
10.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.08.2023-10890
Açıklamalar
04.08.2023 yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmış olup, 04.08.2023 tarihli genel kurul kararı 10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.
Saygılarımla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183793
BIST
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17:137.597
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,30
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1327,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0500
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:1329,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2202
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:131.666,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,46
|Açılış
|: 1.666,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:13
|TRCAS
|18,70
|308.328.436
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.598.619
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.599.146
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.036.391
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.152.139.478
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.252.474
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.784.284.047
|% -9,97
|
|THYAO
|264,00
|12.924.746.991
|% 1,54
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|ASTOR
|119,30
|6.989.548.479
|% 1,88
|
|YKBNK
|16,24
|11.573.806.122
|% 1,25
|
|SKBNK
|3,76
|2.319.246.153
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,96
|11.264.029.901
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,69
|2.852.227.593
|% -4,08
|
|AKBNK
|32,00
|10.144.927.281
|% 3,36
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0343
|27,0401
|% 0,19
|
|Euro
|29,8047
|29,8522
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,4036
|34,5761
|% 0,47
|
|Frank
|30,8302
|31,0159
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1841
|7,2201
|% 0,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,59
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,72
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.114
|11.211
|-4,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.816
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|0,19
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|-0,30
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28ULUFA
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 672, 378 adet işlem
-
17:27MAALT
Yüzde 5.12 oranında artışla 817.80 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 981 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 88 artarak (% 0.39 ) 8, 292
-
17:26XU100
Endeks 7, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 178, 118.00 milyon TL de
-
17:26AGHOL
Yüzde 4.66 oranında artışla 182.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 146 adet işlem