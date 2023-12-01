***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
01.12.2023 14:28
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Graintürk Tarım A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti nin Nakliye filosunu güçlendirmek amacı ile 13 adet iş makinesi alımı için sözleşme imzalanmıştır. Yapılan yatırım ile bağlı ortaklığımız Özova Hububat Tarım Ürünleri Ltd.Şti nin Lojistik anlamda faaliyetlerinin genişletilmesi amaçlanmıştır.
Sözleşme bedeli 44,850,000 TürkLirası dır
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221535
BIST
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15:378.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,33
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3728,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0649
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3731,4899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:371.894,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.894,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BURVA
|86,35
|30.844.409
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.099.491
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.455.948
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,10
|288.916.312
|% -9,50
|
|HURGZ
|4,73
|156.454.720
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,06
|24.027.163
|% -8,49
|
|IZINV
|43,42
|9.252.430
|% -8,44
|
|THYAO
|258,25
|7.226.086.150
|% 2,89
|
|BINHO
|302,75
|3.409.318.593
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|SASA
|51,10
|2.834.799.308
|% 2,45
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,82
|2.901.025.148
|% 3,23
|
|ISCTR
|22,16
|2.603.750.891
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|602.963.122
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,02
|2.561.060.231
|% 4,10
|
|HEKTS
|22,64
|1.341.055.642
|% 1,52
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8888
|28,9390
|% 0,23
|
|Euro
|31,4757
|31,4953
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4691
|36,6520
|% 0,35
|
|Frank
|32,8857
|33,0839
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6835
|7,7221
|% 0,13
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,15
|% 0,66
|
|Platin
|925,81
|928,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,24
|999,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,78
|80,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,19
|2.037,52
|% 0,66
|