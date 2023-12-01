***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Graintürk Tarım A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti nin Nakliye filosunu güçlendirmek amacı ile 13 adet iş makinesi alımı için sözleşme imzalanmıştır. Yapılan yatırım ile bağlı ortaklığımız Özova Hububat Tarım Ürünleri Ltd.Şti nin Lojistik anlamda faaliyetlerinin genişletilmesi amaçlanmıştır.Sözleşme bedeli 44,850,000 TürkLirası dırKamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221535BIST