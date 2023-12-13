***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
13.12.2023 17:56
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız bulunan Özova Hububat Ürünleri Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde bulunan mevcut 56.500 ton lisanslı depo kapasitesinin 120.000 tona çıkarılması için depo yatırımları devam etmekte olup gerekli izinlerin alınması amacıyla Gümrük ve Ticaret bakanlığına gerekli başvurular yapılmıştır. Bu başvuruyla birlikte şirketimizin %100 bağlı ortaklığı bulunan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş nin mevcut toplam 153.500 ton kapasitesi 217.000 tona çıkarılmış olacaktır.
2023 yılında tam kapasiteyle çalıştığımız lisanslı depo tesislerimizin bu kapasite arttırımıyla birlikte 2024 yılı ciromuza ve karlılığımıza ilk çeyrekten itibaren pozitif etki etmesi beklenmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225551
BIST
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18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
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7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0581
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.850,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.850,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|DAGHL
|16,07
|51.853.648
|% 8,88
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|TUPRS
|144,10
|3.989.043.125
|% -1,97
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|AGROT
|13,35
|1.709.800.538
|% -2,91
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0474
|29,0530
|% 0,19
|
|Euro
|31,3622
|31,3743
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,2669
|36,4487
|% -0,19
|
|Frank
|33,0051
|33,2040
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7213
|7,7600
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|925,94
|927,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,58
|977,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,07
|74,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,95
|1.982,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
-
17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem