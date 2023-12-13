***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız bulunan Özova Hububat Ürünleri Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde bulunan mevcut 56.500 ton lisanslı depo kapasitesinin 120.000 tona çıkarılması için depo yatırımları devam etmekte olup gerekli izinlerin alınması amacıyla Gümrük ve Ticaret bakanlığına gerekli başvurular yapılmıştır. Bu başvuruyla birlikte şirketimizin %100 bağlı ortaklığı bulunan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş nin mevcut toplam 153.500 ton kapasitesi 217.000 tona çıkarılmış olacaktır.2023 yılında tam kapasiteyle çalıştığımız lisanslı depo tesislerimizin bu kapasite arttırımıyla birlikte 2024 yılı ciromuza ve karlılığımıza ilk çeyrekten itibaren pozitif etki etmesi beklenmektedir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225551BIST