***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
29.12.2023 09:29
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.12.2023 tarihinde Gümrük ve Ticaret bakanlığına başvurusunu yaptığımız %100 bağlı ortaklığımız bulunan Özova Hububat Ürünleri Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde bulunan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş nin mevcut 56.500 ton lisanslı depo kapasitesinin 120.000 tona çıkarılması için 63.500 ton kapasite arttırım başvurusu bakanlık tarafından onaylanmıştır. Bu kapasite artışı ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı bulunan Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş nin mevcut toplam 153.500 ton kapasitesi 217.000 tona ulaşmıştır . 2023 yılında tam kapasiteyle çalıştığımız lisanslı depo tesislerimizin bu kapasite arttırımıyla birlikte 2024 yılı ciromuza ve karlılığımıza ilk çeyrekten itibaren pozitif etki etmesi beklenmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230370
BIST
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10:087.433
En Düşük
|Değişim
|: 0,50%
|| 36,83
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.449
10:0829,5368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1127
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,8525
En Düşük
29,3811
10:0832,7238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0509
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
10:081.966,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,61
|Açılış
|: 1.966,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler10:08
|ANELE
|12,24
|19.823.720
|% 9,97
|
|SNPAM
|141,50
|8.715.441
|% 9,95
|
|KUYAS
|53,35
|20.007.044
|% 9,55
|
|SELGD
|22,60
|291.065
|% 9,18
|
|ULAS
|16,00
|525.322
|% 8,40
|
|EYGYO
|8,70
|836.694
|% -57,77
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|PRZMA
|40,00
|5.070.613
|% -5,88
|
|BSOKE
|10,35
|1.382.218
|% -3,27
|
|IDEAS
|93,00
|498.272
|% -3,02
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|THYAO
|230,30
|320.210.248
|% 0,57
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|KONTR
|219,80
|223.759.116
|% 6,85
|
|SKBNK
|3,89
|298.000.573
|% -6,04
|
|ISGYO
|14,45
|298.296.864
|% 1,90
|
|GUBRF
|145,00
|1.678.855.140
|% 3,65
|
|HDFGS
|1,72
|14.462.492
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,95
|54.359.251
|% 0,14
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5304
|29,5368
|% 0,38
|
|Euro
|32,7063
|32,7238
|% 0,16
|
|Sterlin
|37,5841
|37,7726
|% 0,60
|
|Frank
|34,9033
|35,1135
|% 0,49
|
|Riyal
|7,8511
|7,8905
|% 0,33
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,64
|1.008,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.129,65
|1.139,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,95
|2.073,28
|% 0,66
|