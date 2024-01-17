***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştiraklerimizden Ral Enerji ortaklığımızla ilgili olarakRAL ENERJİ A.Ş. tarafından Afyon İli İscehisar İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan İSCEHİSAR-3 RES (24 MWm/24 MWe) ve ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (48 MWe/48 MWh) projesi ile ilgili olarak04/01/2024 tarihli ve 12325-15 sayılı Kurul Kararı (Ek) ile ÖN/12325-15/06056 numaralı ÖNLİSANS verilmesine karar verilmiştir.Diğer başvurularımızın işlemleri devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Böylelikle, Önlisansı alınan projeler-YEKA GES-4 kapsamında 100 MWe/130 MWm Güneş Enerji Santrali-EPDK Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında 78 MWe/78 MWm ve Depolama Tesisi 156 MWe/156 MWh Rüzgar Enerji Santrali olmak üzereToplamda, 178 MWe/208 MWm santral ve 156 MWe/156 MWh Depolama Tesisi Önlisansına ulaşılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241105BIST