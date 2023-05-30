***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.05.2023 13:09
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 125.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilerek 29.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154642
BIST
16:284.925
En Düşük
|Değişim
|: 3,27%
|| 156,05
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
16:2820,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3052
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
16:2822,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,4742
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
16:281.282,92
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 26,22
|Açılış
|: 1.282,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,01
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KONYA
|3.152,00
|199.782.817
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|177.382.526
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|25.050.435
|% 9,99
|
|ELITE
|14,75
|26.256.709
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|63.849.660
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|124.933.128
|% -9,97
|
|ATSYH
|69,00
|1.456.412
|% -5,09
|
|KLRHO
|32,16
|257.705.328
|% -4,06
|
|YONGA
|25,02
|142.813
|% -3,62
|
|SUWEN
|62,10
|34.537.466
|% -2,97
|
|THYAO
|147,30
|7.789.012.058
|% 0,89
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|KCHOL
|80,55
|4.243.126.719
|% 5,71
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ASELS
|49,84
|3.571.802.684
|% 3,62
|
|ISCTR
|11,44
|4.500.232.812
|% 7,42
|
|YKBNK
|10,23
|3.739.175.196
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,56
|683.464.536
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,38
|1.743.649.549
|% 1,65
|
|AKBNK
|16,28
|3.467.455.904
|% 9,34
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3941
|20,3996
|% 1,53
|
|Euro
|22,0080
|22,0601
|% 2,26
|
|Sterlin
|25,2902
|25,4170
|% 2,06
|
|Frank
|22,5026
|22,6382
|% 1,56
|
|Riyal
|5,4227
|5,4499
|% 1,38
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|15,92
|
|Altın Gr.
|1.282
|1.282
|25,50
|
|Cumhuriyet
|8.999
|9.135
|40,00
|
|Tam
|8.952
|9.199
|44,33
|
|Yarım
|4.386
|4.517
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.200
|2.252
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,20
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-2,07
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:41TSGYO
Yüzde 7.51 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 871, 315 adet işlem
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16:40AKBNK
Yüzde 9.34 oranında artışla 16.28 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 728, 937 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 86 artarak (% 3.34 ) 4, 426
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, YESIL, AVHOL, GEREL, SEGYO, ANGEN, ARSAN, EGSER, ELITE, KONYA
-
16:39
TDGYO, AVHOL, ZPLIB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında