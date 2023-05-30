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***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

30.05.2023 13:09
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 125.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi  ekteki şekilde tadil edilerek 29.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154642


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