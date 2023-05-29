***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Esas Sözleşme
29.05.2023 12:49
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 29/05/2023 29/05/2023 10840
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154304
BIST
13:234.781
En Düşük
|Değişim
|: 4,36%
|| 199,92
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2320,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1062
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2321,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2036
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:231.255,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.255,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.788.652
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.417.981
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.339.277
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.271.621
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,50
|27.582.274
|% -1,79
|
|AEFES
|58,50
|273.895.053
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.430.704.253
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|SISE
|39,80
|1.579.765.407
|% 6,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|YKBNK
|9,44
|992.748.875
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,27
|186.969.930
|% 3,18
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0617
|20,0796
|% 0,57
|
|Euro
|21,5556
|21,6187
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7048
|24,8287
|% 0,51
|
|Frank
|22,1195
|22,2527
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3360
|5,3628
|% 0,51
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,98
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.093
|-224,00
|
|Tam
|8.883
|9.127
|-246,84
|
|Yarım
|4.367
|4.506
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.253
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|0,02
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|-0,23
|