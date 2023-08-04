***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 06.07.2023Genel Kurul Tarihi 04.08.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sheraton İstanbul Levent Oteli, Büyükdere Cad. No: 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanı seçimi,2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,5 - 2022 yılı hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 06.07.2023 tarihli ve 2023/22 sayılı kararı ile kabul edilip 06.07.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/24 sayılı kararı ile önerilen Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikasının görüşülerek karar bağlanması,11 - Şirket'in 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi,14 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilekler, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Graınturk Davet Duyurusu_.pdf - İlan MetniEK: 2 Graınturk Davet ve Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 04.08.2023 (bugün) tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Liste.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Ağustos2023 Cuma günü, saat 11:00'de Sheraton İstanbul Levent Otel'i, Büyükdere Cd. 3-4, 4. Levent, Kâğıthane/İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180754BIST