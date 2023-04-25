***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 25.04.2023 tarih ve 2023/5 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden Gazi Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı N73 Kırıkhan/Hatay adresinde şube açılmasına ve şube unvanının Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Kırıkhan Şubesi olmasına karar verilmiştir.Söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde şube açılış işlemleri tamamlanmış olup 25.04.2023 tarih ve 10818 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140858BIST