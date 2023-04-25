***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 17:39
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 25.04.2023 tarih ve 2023/5 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden Gazi Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı N73 Kırıkhan/Hatay adresinde şube açılmasına ve şube unvanının Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Kırıkhan Şubesi olmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde şube açılış işlemleri tamamlanmış olup 25.04.2023 tarih ve 10818 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140858
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0771
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
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21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.242,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.242,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
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|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|7.596.634
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4189
|19,4246
|% 0,11
|
|Euro
|21,3028
|21,3150
|% -0,39
|
|Sterlin
|24,0162
|24,1366
|% -0,57
|
|Frank
|21,7016
|21,8323
|% -0,33
|
|Riyal
|5,1649
|5,1908
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|1,17
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|0,75
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.044
|9.248
|56,00
|
|Yarım
|4.417
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,48
|80,48
|-2,06
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
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