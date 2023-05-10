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***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.05.2023 15:44
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 10.05.2023 tarih ve 2023 / 8 numaralı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Gazi Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı N 73 Kırıkhan/HATAY adresinde Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Kırıkhan Şubesi olarak Platinyum Tesislerinde Lisanslı Depoculuk faaliyeti gösterebilmesi için lisans başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde lisans alımına yönelik denetim ve gözetimlerin başlaması için Ticaret bakanlığına başvuru yapılmış olup, süreç devam etmektedir.
    
Saygılarımızla, 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149574


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