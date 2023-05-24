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***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2023 14:39
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklığımız Platinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'nin 2023/2 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin Gazi Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı N 73 Kırıkhan/ HATAY adresinde Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Kırıkhan Şubesi olarak, Platinyum Tesislerinde Lisanslı Depoculuk faaliyeti gösterebilmesi için, Ticaret Bakanlığı'na yapılan lisans başvurusunun Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili şube adresine 97.000 tonluk lisansı onaylaması üzerine  
- Toprak Mahsülleri Ofisi ile 20.01.2017 tarihinde imzalanan Uzun Süreli Kiralama sözleşmesinin 15. maddesi gereği TMO ile kira sözleşmesinin fesih edilerek, Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. adına işletme devir alma sürecinin başlatılmasına,
- Bu kapsamda Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin ilgili tesiste 97.000 tonluk 5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde lisans aldığından, Toprak Mahsülleri Ofisi' nden
ilgili tesisin 
işletme devri sonrası Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ye kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Devir alma süreci tamamlandığında ayrıca kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153341


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Altın Ons 1.982 1.982 6,93  
Altın Gr. 1.268 1.268 7,90  
Cumhuriyet 9.328 9.571 10,00  
Tam 9.366 9.622 -6,16  
Yarım 4.638 4.741 -60,00  
Çeyrek 2.312 2.363 -23,00  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,03  
Gümüş Gr. 15,00 15,02 0,05  
B. Petrol 77,84 77,84 1,00  
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