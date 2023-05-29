***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2023 12:46
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 100.000.000 TL'den 125.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilerek 29.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154302
BIST
13:234.781
En Düşük
|Değişim
|: 4,36%
|| 199,92
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2320,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1134
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2321,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2417
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:231.255,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,52
|Açılış
|: 1.255,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.788.652
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.417.981
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.339.277
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.271.621
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,50
|27.582.274
|% -1,79
|
|AEFES
|58,50
|273.895.053
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.430.704.253
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|SISE
|39,80
|1.579.765.407
|% 6,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.830.965.494
|% 5,40
|
|ISCTR
|10,82
|2.263.321.944
|% 2,66
|
|AKBNK
|14,98
|1.588.912.437
|% 3,24
|
|YKBNK
|9,44
|992.748.875
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,27
|186.969.930
|% 3,18
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0617
|20,0796
|% 0,57
|
|Euro
|21,5556
|21,6187
|% 1,13
|
|Sterlin
|24,7048
|24,8287
|% 0,51
|
|Frank
|22,1195
|22,2527
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3360
|5,3628
|% 0,51
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,58
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,28
|