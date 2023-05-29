***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2023 15:11
***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'ye ait depolama tesisinin Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından lisanslı depo olarak işletilmesi amacı ile, Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'nin TMO kira sözleşmesinin feshi ve tesisin işletmesinin devir alınması için 24.05.2023 tarihinde Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştu.
İlgili talebimize istinaden Toprak Mahsülleri Ofisi, tesisin tüm bakımları yapılmış ve eksiksiz halde devir etmiş olduğunu bugün itibariyle tarafımıza tebliğ etmiş ve tesis Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.adına işletilmesi için devir alınmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154331
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1326
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1911
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.255,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.255,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0935
|20,0988
|% 0,66
|
|Euro
|21,5521
|21,5681
|% 0,89
|
|Sterlin
|24,7651
|24,8893
|% 0,76
|
|Frank
|22,1482
|22,2816
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3431
|5,3699
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,03
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,89
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.367
|4.549
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.275
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
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Seans Raporu
18:05
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17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
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17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
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17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
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17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem