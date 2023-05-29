***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'ye ait depolama tesisinin Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından lisanslı depo olarak işletilmesi amacı ile, Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'nin TMO kira sözleşmesinin feshi ve tesisin işletmesinin devir alınması için 24.05.2023 tarihinde Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştu.İlgili talebimize istinaden Toprak Mahsülleri Ofisi, tesisin tüm bakımları yapılmış ve eksiksiz halde devir etmiş olduğunu bugün itibariyle tarafımıza tebliğ etmiş ve tesis Bağlı Ortaklığımız Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.adına işletilmesi için devir alınmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154331BIST