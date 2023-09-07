***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.06.2023.24.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.06.2023 tarihli Kap açıklamasıyla satışını duyurduğumuz, mülkiyeti %100 Bağlı ortaklığımız Özova Hububat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ve Lisanslı depo işletmesini Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin yaptığı Aydın Germencik lisanslı deponun devir işlemleri tamamlanmış olup, ilgili şubenin lisans iptali gerçekleşmiştir.Bu kapsamda 24.05.2023 tarihli Kap açıklamamızda güncel durumunu belirttiğimiz, Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin lisanslı depo kapasiteleri ve yerleşkelerlisanslı tesislerimizin toplam kapasitesi 124.500 ton olup, lisans geçerlilik tarihi 29.06.2024 'tür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192798BIST