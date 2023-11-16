***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GRTRK*** GRAINTURK TARIM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218504BIST