***GRTRK* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
24.04.2023 11:56
***GRTRK******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
GRTRK paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı yoktur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140440
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.051.376
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.596.774
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|274.340.607
|% -6,18
|
|MEPET
|4,79
|56.570.909
|% -5,89
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|BURCE
|67,60
|45.384.026
|% -5,65
|
|THYAO
|135,70
|2.053.122.542
|% 1,27
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|CVKMD
|163,90
|1.368.598.965
|% 7,76
|
|EREGL
|34,34
|1.334.564.610
|% -0,35
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|EKGYO
|6,68
|515.323.307
|% -0,60
|
|ISCTR
|11,91
|812.710.567
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|655.924.895
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,83
|1.026.182.255
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4053
|% 0,02
|
|Euro
|21,3677
|21,3772
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,0613
|24,1820
|% -0,00
|
|Frank
|21,7021
|21,8329
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1585
|5,1844
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|
Seans Raporu
15:14
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