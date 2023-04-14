***GRTRK* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRTRK******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GRTRK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGraınturk Tarım A.Ş.'ye ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu Hazırlayan Kuruluşun Sorumluluk Beyanı, Gayrimenkul Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluşların Sorumluluk Beyanları, 31.12.2022 Dönemine Ait Finansal Tablolara Göre Hazırlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu, 1 Yıl Süreyle Herhangi Bir Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmamasına Yönelik Şirket Tarafından Verilen Taahhüt, 5 Yıl Süreyle Dağıtılabilir Dönem Kârının Asgari %30'unun Nakit Kar Payı Şeklinde Dağıtılması Yönünde Oy Kullanacakları Hususuna İlişkin Şirket Ortakları Tarafından Verilen Taahhütnameler ve FAVÖK Taahhütleri ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://grainturk.com/yatirimci/halka-arz-dokumanlari.html sitesinden de erişilebilir.Halka arz izahnamesinin 8 numaralı ekinde yer alan gayrimenkul değerleme raporları dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklama ekine yüklenememiş olup Şirket'in https://grainturk.com/yatirimci/halka-arz-dokumanlari.html sitesinden erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138532BIST