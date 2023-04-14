***GRTRK* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.04.2023 16:57
***GRTRK******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [GRTRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Graınturk Tarım A.Ş.'ye ilişkin Bağımsız Denetim Raporunu Hazırlayan Kuruluşun Sorumluluk Beyanı, Gayrimenkul Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluşların Sorumluluk Beyanları, 31.12.2022 Dönemine Ait Finansal Tablolara Göre Hazırlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu, 1 Yıl Süreyle Herhangi Bir Bedelli/Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapılmamasına Yönelik Şirket Tarafından Verilen Taahhüt, 5 Yıl Süreyle Dağıtılabilir Dönem Kârının Asgari %30'unun Nakit Kar Payı Şeklinde Dağıtılması Yönünde Oy Kullanacakları Hususuna İlişkin Şirket Ortakları Tarafından Verilen Taahhütnameler ve FAVÖK Taahhütleri ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://grainturk.com/yatirimci/halka-arz-dokumanlari.html sitesinden de erişilebilir.
Halka arz izahnamesinin 8 numaralı ekinde yer alan gayrimenkul değerleme raporları dosya boyutu büyüklüğü sebebiyle işbu açıklama ekine yüklenememiş olup Şirket'in https://grainturk.com/yatirimci/halka-arz-dokumanlari.html sitesinden erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138532
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0493
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0412
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -20,94
|Açılış
|: 1.247,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-37,44
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-24,15
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.730
|8.852
|61,00
|
|Yarım
|4.264
|4.332
|30,00
|
|Çeyrek
|2.132
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,73
|-0,33
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem