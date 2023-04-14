***GRTRK* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GRTRK******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GRTRK]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGraınturk Tarım A.Ş.'ye ilişkin Deprem Felaketinin Olası Olumsuz Etkileri ile İlgili Şirket Ortağı Murat İÇCAN'ın Taahhütnamesi, Grup'un Maddi Duran Varlıklarının 06.02.2023 Tarihli Deprem Felaketinden Etkilenme Durumu Hakkında İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Tarafından Hazırlanan Özel Amaçlı Rapor, Grup'un Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerine İlişkin 06.02.2023 Tarihli Deprem Felaketi Sonrası 08.04.2023 Tarihli Durum Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://grainturk.com/yatirimci/halka-arz-dokumanlari.html sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138534BIST