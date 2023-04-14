***GRTRK* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.04.2023 16:58
***GRTRK******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Graınturk Tarım A.Ş.'ye ilişkin Deprem Felaketinin Olası Olumsuz Etkileri ile İlgili Şirket Ortağı Murat İÇCAN'ın Taahhütnamesi, Grup'un Maddi Duran Varlıklarının 06.02.2023 Tarihli Deprem Felaketinden Etkilenme Durumu Hakkında İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Tarafından Hazırlanan Özel Amaçlı Rapor, Grup'un Stoklar, Maddi Duran Varlıklar ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerine İlişkin 06.02.2023 Tarihli Deprem Felaketi Sonrası 08.04.2023 Tarihli Durum Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://grainturk.com/yatirimci/halka-arz-dokumanlari.html sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138534
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0490
|Açılış
|: 20,0000
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|Önceki Kapanış
|: 19,6850
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19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0334
|Açılış
|: 22,0200
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|Önceki Kapanış
|: 21,7400
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21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -20,75
|Açılış
|: 1.247,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3608
|19,3649
|% 0,24
|
|Euro
|21,2815
|21,3080
|% -0,21
|
|Sterlin
|23,9660
|24,0862
|% -0,71
|
|Frank
|21,5510
|21,6808
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1461
|5,1719
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-36,90
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-21,21
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.749
|8.871
|80,00
|
|Yarım
|4.273
|4.341
|39,00
|
|Çeyrek
|2.136
|2.170
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|15,79
|15,81
|-0,26
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
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17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem