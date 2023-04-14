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***GRTRK* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

14.04.2023 16:59
***GRTRK* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu


***GRTRK******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler [GRTRK]
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Graınturk Tarım A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138540


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Altın Gr. 1.245 1.245 -23,56  
Cumhuriyet 8.793 8.926 104,00  
Tam 8.733 8.855 64,00  
Yarım 4.265 4.333 31,00  
Çeyrek 2.133 2.166 15,00  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 -0,45  
Gümüş Gr. 15,75 15,77 -0,29  
B. Petrol 86,50 86,50 0,41  
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