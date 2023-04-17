***GRTRK* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.04.2023 17:20
***GRTRK******TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grainturk Tarım A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139306
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -33,53
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.057
18:0519,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0418
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
18:0521,2033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0805
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,1570
18:051.243,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.242,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.234,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|139,70
|5.379.149
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|4.496.496
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.413.498.464
|% 9,99
|
|QNBFL
|92,50
|927.599
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|35.877.241
|% -10,00
|
|PAMEL
|236,70
|59.751.488
|% -10,00
|
|ATSYH
|97,20
|4.256.434
|% -10,00
|
|BRKO
|4,14
|1.790.985
|% -10,00
|
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% -9,99
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,97
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% -1,57
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 1,76
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 2,54
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% -1,02
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% -0,91
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% -1,07
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3832
|19,3921
|% 0,22
|
|Euro
|21,1877
|21,2033
|% -0,38
|
|Sterlin
|23,8970
|24,0169
|% -0,22
|
|Frank
|21,4698
|21,5991
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1525
|5,1783
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-8,67
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.760
|8.895
|104,00
|
|Yarım
|4.278
|4.353
|51,00
|
|Çeyrek
|2.139
|2.176
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|-0,25
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,75
|