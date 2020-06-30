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***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2020 13:59
GÜNCEL HABERLER



***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 240.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GSD HOLDİNG A.Ş. 239.999.980,80 TRY 100,00
GSD FAKTORİNG A.Ş. 4,80 TRY 0,00
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4,80 TRY 0,00
MEHMET TURGUT YILMAZ 4,80 TRY 0,00
MTY DELTA DENİZCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş 4,80 TRY 0,00
TOPLAM 240000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853442


BIST



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116.147
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 2,82 11.561.288 % 10,59  
KRDMA 4,18 101.625.455 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.635.788 % 10,00  
VKFYO 3,30 14.050.167 % 10,00  
AYEN 5,51 191.368.262 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3815 8,4236 % -0,30  
Frank 7,1801 7,2233 % 0,03  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -2,98  
Altın Gr. 390 390 -0,53  
Cumhuriyet 2.525 2.543 -7,30  
Tam 2.599 2.610 -7,50  
Yarım 1.262 1.277 -3,70  
Çeyrek 631 639 -1,80  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,01  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,00  
B. Petrol 41,45 41,45 -0,42  
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