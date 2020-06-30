***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 13:59
***GSB*** GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 240.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GSD HOLDİNG A.Ş. 239.999.980,80 TRY 100,00
GSD FAKTORİNG A.Ş. 4,80 TRY 0,00
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4,80 TRY 0,00
MEHMET TURGUT YILMAZ 4,80 TRY 0,00
MTY DELTA DENİZCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş 4,80 TRY 0,00
TOPLAM 240000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853442
BIST
14:17116.611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 767,84
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
14:176,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
14:177,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6756
14:17390,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 390,14
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|2,82
|11.561.288
|% 10,59
|
|KRDMA
|4,18
|101.625.455
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.635.788
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.050.167
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|191.368.262
|% 9,98
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|GLBMD
|4,47
|15.108.907
|% -7,26
|
|TSPOR
|7,10
|440.857.539
|% -6,46
|
|ULAS
|6,10
|5.006.812
|% -4,98
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|1.671.315.839
|% 3,53
|
|GARAN
|8,57
|768.577.884
|% 0,47
|
|KARSN
|2,97
|640.946.630
|% 4,58
|
|ASELS
|32,46
|554.356.987
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,96
|522.065.607
|% 2,08
|
|KRDMD
|3,23
|1.671.315.839
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,71
|455.434.140
|% 6,21
|
|EKGYO
|1,96
|522.065.607
|% 2,08
|
|SKBNK
|1,46
|358.643.765
|% 4,29
|
|KARSN
|2,97
|640.946.630
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3815
|8,4236
|% -0,30
|
|Frank
|7,1801
|7,2233
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,98
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.543
|-7,30
|
|Tam
|2.599
|2.610
|-7,50
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-3,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|-0,42
|
Seans Raporu
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14:29HDFGS
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14:26XU100
Endeks 116, 662 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 11, 787.00 milyon TL de
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14:26TSGYO
Yüzde 5.94 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 029 adet işlem