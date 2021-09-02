***GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.09.2021 09:06
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.BE (Kaydi Pay, Miktar: 176.418,174 TL nominal, Aracı: ICT, Kapanış Tarihi: 03.09.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961362
BIST
10:191.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.478
En Düşük
1.472
10:198,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:199,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:19483,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 483,25
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ORCAY
|10,89
|382.871
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.554.009
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|12.507.310
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,49
|51.706.550
|% 9,69
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|DOBUR
|22,98
|212.268
|% -4,49
|
|AGYO
|3,43
|1.508.533
|% -3,92
|
|OZRDN
|7,38
|374.419
|% -3,91
|
|THYAO
|12,82
|142.403.195
|% -0,62
|
|GARAN
|9,91
|123.341.717
|% 0,81
|
|SISE
|8,93
|121.759.207
|% 1,48
|
|TUPRS
|104,10
|81.789.912
|% 0,48
|
|KOZAL
|106,00
|59.315.170
|% 0,57
|
|AKYHO
|2,49
|51.706.550
|% 9,69
|
|GSDHO
|2,23
|41.720.436
|% 4,21
|
|TSKB
|1,33
|20.548.665
|% 0,76
|
|ODAS
|1,52
|22.996.586
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,70
|39.026.925
|% 1,12
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2847
|8,2884
|% 0,06
|
|Euro
|9,8342
|9,8441
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,3867
|11,4438
|% 0,05
|
|Frank
|9,0155
|9,0698
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2036
|2,2147
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,55
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|-0,02
|
Seans Raporu
10:19
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10:31
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