GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|82,50
|14.133.099
|% 10,00
|TSGYO
|2,42
|18.491.049
|% 10,00
|CMENT
|32,34
|5.388.205
|% 10,00
|DAGHL
|6,60
|6.382.249
|% 10,00
|KUTPO
|23,10
|5.003.800
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3016
|8,3432
|% 0,36
|Frank
|7,0076
|7,0498
|% 0,94
|Riyal
|1,8041
|1,8132
|% 0,35
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,88
|Altın Gr.
|382
|383
|2,59
|Cumhuriyet
|2.473
|2.505
|8,10
|Tam
|2.546
|2.570
|8,30
|Yarım
|1.242
|1.256
|4,00
|Çeyrek
|621
|628
|2,00
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,48
|0,13
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,03
|B. Petrol
|35,44
|35,44
|0,79
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem