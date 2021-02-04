***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 16:31
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplam
16:411.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:417,1267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0378
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:418,5534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0722
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:41415,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -6,82
|Açılış
|: 415,26
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AYEN
|6,93
|208.027.957
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.877.689
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|155.251.198
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,47
|16.868.303
|% -7,88
|
|YAPRK
|119,00
|3.434.888
|% -4,80
|
|SISE
|7,77
|1.380.263.751
|% 2,24
|
|KARSN
|5,22
|1.143.383.215
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|1.105.766.652
|% 2,03
|
|GARAN
|10,05
|1.072.693.538
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,51
|930.834.138
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|930.834.138
|% -0,40
|
|PEGYO
|2,63
|581.237.197
|% 0,77
|
|KARSN
|5,22
|1.143.383.215
|% 1,75
|
|SISE
|7,77
|1.380.263.751
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,96
|474.405.884
|% -1,66
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1238
|7,1267
|% -0,53
|
|Euro
|8,5478
|8,5534
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,7175
|9,7662
|% -0,15
|
|Frank
|7,8693
|7,9167
|% -0,78
|
|Riyal
|1,8942
|1,9037
|% -0,44
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-22,40
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.745
|2.817
|-51,79
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-25,04
|
|Çeyrek
|666
|681
|-12,53
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,74
|58,74
|0,05
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55ITTFH
Yüzde 4.44 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 126, 496 adet işlem
-
16:54NUGYO
Yüzde 4.91 oranında artışla 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 196, 860 adet işlem
-
16:53DOCO
Yüzde 4.72 oranında artışla 525.90 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 485 adet işlem
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.47 ) 1, 353
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, DAGHL, TACTR, SUMAS, SEKFK, IDEAS, EKIZ, AYEN, BFREN, EMNIS