***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2021 11:03
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919888
BIST
11:281.292
En Yüksek
|Değişim
|: -6,32%
|| -87,12
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:287,7602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
11:289,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0795
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2056
11:28434,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 434,02
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:28
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|34,32
|117.724.429
|% 9,58
|
|VESTL
|29,84
|60.729.742
|% 2,75
|
|ARSAN
|9,99
|22.169.895
|% 2,67
|
|GSDDE
|5,86
|1.430.618
|% 2,63
|
|BSOKE
|3,24
|7.391.739
|% -10,00
|
|VERUS
|52,20
|7.360.207
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.553.998
|% -10,00
|
|EGPRO
|29,16
|2.340.315
|% -10,00
|
|ADESE
|2,43
|2.912.976
|% -10,00
|
|EREGL
|13,49
|336.404.831
|% -8,29
|
|GARAN
|7,19
|242.547.482
|% -9,90
|
|FROTO
|193,60
|237.876.603
|% -5,84
|
|YKBNK
|2,17
|227.172.169
|% -9,21
|
|AKBNK
|4,80
|206.863.926
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|227.172.169
|% -9,21
|
|EKGYO
|1,73
|102.311.594
|% -8,47
|
|TSKB
|1,33
|77.762.193
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,80
|206.863.926
|% -9,94
|
|PETKM
|5,06
|202.491.395
|% -7,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7500
|7,7602
|% -0,28
|
|Euro
|9,3073
|9,3386
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,7064
|10,7601
|% -0,25
|
|Frank
|8,3283
|8,3785
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0640
|2,0743
|% -0,02
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-1,02
|