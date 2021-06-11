***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 10:41
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941926
BIST
14:561.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:568,4058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:5610,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0789
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:56509,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,48
|Açılış
|: 509,99
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:56
|OYYAT
|22,54
|149.230.441
|% 9,95
|
|EUKYO
|5,82
|2.474.444
|% 7,58
|
|BMSCH
|5,94
|104.298.025
|% 7,41
|
|MZHLD
|51,50
|4.729.544
|% 7,07
|
|AYES
|20,08
|481.504
|% 6,36
|
|YESIL
|3,16
|17.641.613
|% -9,97
|
|TKURU
|158,90
|4.416.191
|% -9,30
|
|CLEBI
|237,20
|50.480.990
|% -7,38
|
|ATATP
|29,36
|64.849.824
|% -7,15
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,56
|798.742.670
|% 0,90
|
|GARAN
|8,52
|706.549.515
|% 0,47
|
|ASELS
|15,83
|455.748.582
|% 0,83
|
|FENER
|37,18
|431.048.147
|% 1,75
|
|TUPRS
|104,40
|402.049.871
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,15
|374.496.094
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|228.690.358
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|293.280.349
|% 0,44
|
|GARAN
|8,52
|706.549.515
|% 0,47
|
|BOBET
|5,16
|330.873.103
|% 5,95
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4047
|8,4058
|% -0,26
|
|Euro
|10,1931
|10,1987
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,8402
|11,8996
|% -0,61
|
|Frank
|9,3168
|9,3729
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2299
|2,2411
|% -0,48
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-8,69
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.441
|-33,65
|
|Yarım
|1.621
|1.664
|-16,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,14
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,28
|