***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 16:31
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941994
BIST
17:431.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:438,3468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0811
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:4310,1127
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -0,1649
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:43504,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -9,59
|Açılış
|: 504,89
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,44
BIST En Aktif Hisseler17:43
|OYYAT
|22,54
|151.770.474
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.927.628
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|446.423.469
|% 9,86
|
|LINK
|35,58
|42.534.630
|% 9,75
|
|EUKYO
|5,86
|2.808.749
|% 8,32
|
|TKURU
|157,70
|5.499.823
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.420.604
|% -9,97
|
|CLEBI
|235,80
|89.041.932
|% -7,93
|
|SKTAS
|4,50
|20.806.597
|% -7,22
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,56
|1.398.089.001
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,22
|1.061.087.363
|% 2,78
|
|GARAN
|8,49
|1.052.248.581
|% 0,12
|
|ASELS
|15,64
|571.986.145
|% -0,38
|
|FENER
|37,78
|547.495.741
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,22
|1.061.087.363
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,28
|433.955.934
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,63
|306.666.274
|% 0,62
|
|GARAN
|8,49
|1.052.248.581
|% 0,12
|
|THYAO
|14,56
|1.398.089.001
|% 0,90
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3436
|8,3468
|% -0,96
|
|Euro
|10,1067
|10,1127
|% -1,60
|
|Sterlin
|11,7513
|11,8102
|% -1,35
|
|Frank
|9,2473
|9,3030
|% -1,44
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% -0,92
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-15,10
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|0,35
|