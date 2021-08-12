***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:04
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957505
BIST
10:331.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,51
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:338,5962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0287
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5712
10:3310,1051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0332
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:33485,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,45
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MARKA
|5,56
|2.674.916
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|8.850.003
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|DOBUR
|19,21
|1.648.794
|% 7,74
|
|IDGYO
|3,27
|23.510.056
|% -9,92
|
|SELGD
|6,36
|6.700.049
|% -6,19
|
|EDIP
|3,87
|10.591.913
|% -5,84
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|RODRG
|15,36
|1.717.353
|% -4,36
|
|TUPRS
|99,15
|391.419.714
|% 2,75
|
|GARAN
|9,07
|249.598.906
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,00
|211.833.240
|% 1,52
|
|PETKM
|5,94
|200.499.681
|% 2,95
|
|ARDYZ
|56,95
|153.907.229
|% -0,26
|
|YKBNK
|2,45
|91.984.335
|% 1,24
|
|PETKM
|5,94
|200.499.681
|% 2,95
|
|GARAN
|9,07
|249.598.906
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,00
|211.833.240
|% 1,52
|
|TSKB
|1,28
|22.583.847
|% 0,79
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5901
|8,5945
|% -0,35
|
|Euro
|10,0971
|10,1019
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,8762
|11,9357
|% -0,39
|
|Frank
|9,2807
|9,3366
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2845
|2,2960
|% -0,36
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,03
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,19
|